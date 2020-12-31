شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل مواعيد قطارين بين «الإسكندرية - كفر الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة السكة الحديد عن تعديل مواعيد قيام ووصول قطارين، حيث قررت إعادة امتداد قطاري 883/889 و803/894 كفر الشيخ- دمنهور، ليمتد إلى دمنهور، وذلك ابتداء من غدٍ الجمعة الموافق ١/١/٢٠٢١.
ونشر القرار 31 لسنة ٢٠٢٠ اللائحة التنفيذية الخاصة بتشغيل القطارين لخدمة ركاب كفر الشيخ، وحلّ مشكلة التكدس التي كان يعاني منها الركاب من الطلبة والموظفين.
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