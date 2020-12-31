شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بلطيم» يطالب باستدعاء جهات رقابية لسوء تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء مهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن مشروع الإسكان الاجتماعى المعروف بالمليون وحدة، هو أكبر المشاريع الحكومية الحالية، الذي استهدف بناء مليون وحدة سكنية نموذجية بأسعار مخفضة مناسبة للمواطنين.

وأضاف أن هذا المشروع عبارة عن وحدات جاهزة تستهدف محدودي الدخل، فيما تبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 مترا مربعا تقريبا، بنظام 3 غرف وصالة، كاملة التشطيب وتم تنفيذه في بمدينة بلطيم.

وأعرب رئيس مدينة بلطيم عن استيائه الشديد بعدم وجود رقابه على شركات المقاولات المنفذة، مطالبًا بتدخل الجهات الرقابية على المقاولين لضمان سلامة الإنشاءات والتشطيبات حسب المواصفات القياسية المتفق عليها للوحدات السكنية.