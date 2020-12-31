شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد علي تروي تجربتها مع كورونا بعد التعافي: ابنتي تأثرت بشدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عادت الفنانة سلوى محمد على للظهور بعد تعافيها من فيروس كورونا وتحدثت خلال أول ظهور لها بعد التعافي خلال برنامج «3 ستات» الذي تشترك في تقديمه مع إيمان يوسف وسالي حماد.
وقالت سلوى محمد خلال خلال تقديم البرنامج على «صدى البلد»: «2020 مرت بحلوها ومرها وختمت بإصابتي بكورونا ولكنها كانت خفيفة».
وأضافت أن ابنتها تعرضت لصعوبات مع فيروس كورونا بعكس حالتها التي كانت مستقرة، ولكن الأمور مرّت بسلام وتعافت من الفيروس.
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