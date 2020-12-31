شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تواصل حملة تطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، حملتها لتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والمنشآت والأسواق والمحلات التجارية وغيرها، والتى أطلقها أول أمس الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، من ميدان الشهداء (الساعة) بالعريش وشملت شورع 23 و26 يوليو والبحر والقاهرة بوسط مدينة العريش والشوارع الفرعية والمحاور المرتبطة بها.

وأكد المحافظ على مشاركة ديوان عام المحافظة ومديريات: الصحة والطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر المصرى ومجالس المدن في الحملة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة لمدة 15 يوما حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بالكامل وكافة أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.. منوها إلى فرض غرامات على المخالفين وإغلاق المنشآت المخالفة.

ومن جانبه، أعلن أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن حملة شملت الشوارع الرئيسية والفرعية بضاحية السلام بالعريش والمناطق المحيطة بها من مناطق سكنية وعمارات ومحلات تجارية وصيدليات وعيادات طبية ومساجد، إلى جانب الأسواق والمصالح والخدمات وأماكن التجمعات والمدارس.. مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية على مستوى المحافظة ضد فيروس كورنا المستجد «كوفيد-19»، ومنوها إلى أنه تم توفير مواد التطهير والتعقيم لكافة المصالح ومديريات الخدمات لتقوم بدورها بأعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وأضاف أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن والأجهزة ومديريات الخدمات لتلقيام بحملات تطهير وتعقيم بالتوازى مع هذه الحملة لتشمل تطهير وتعقيم دواوين مجالس المدن والمنشآت والمصالح الحكومية.. إلى جانب الشوارع والميادين والأسواق والمحلات وغيرها.. معلنا عن تنفيذ حملات مماثلة عن طريق مجالس المدن، وأن هناك مشاركة من جميع مجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة لتشمل جميع مراكز ومدن ومناطق المحافظة .

وأشار إلى توفير المواد اللازمة للتطهير والتعقيم لمجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية عن طريق المحافظة، وتقوم فرق الرش والتطهير والتعقيم من متطوعى الهلال الأحمر بمشاركة مديريتى الصحة والطب البيطرى والحماية المدنية وفريق من ديوان عام محافظة شمال سيناء.