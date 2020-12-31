شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يقرر فتح منافذ جديدة لبيع الخبز للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فتح عدد من منافذ لبيع وتوزيع الخبز المدعم ببعض المناطق على مدار الشهر لبيع الخبز المدعم الخاص بمجمع المخابز التابع لديوان عام المحافظة.

وأوضح اللواء أشرف إبراهيم، السكرتيرالعام للمحافظة، أنه تقرر فتح أكثر من 12 منفذ لخدمة الاهالي بعدة مناطق بمدينة مرسى مطروح تحت إشراف إدارة الشؤون الإقتصادية، وذلك من خلال المنافذ التالية:

1- منفذ بجوار المدرسة الثانوية العسكرية.

2- منفذ بجوار بنزيون.

3- منفذ أول طريق السنوسية.

4- منفذ بجوار سوق الخضار بعلم الروم .

5- منفذ أمام مدرسة الثانوية الصناعية بالكيلو 2.

6- منفذ سيارة متحركة بجوار المحكمة القديمة.

7- منفذ سيارة متحركة خلف مدرسة زاهر جلال.

8- منفذ بمساكن الشباب بعلم الروم يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

9- منفذ بمشروع ابنى بيتك يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

10- منفذ بمساكن الكيلو 8 يومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

11- منفذ بالريفية أمام فرق الأمن يومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

12- منفذ بعزبة الحاج على يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع.

منفذ بالمصالح الحكومية (ديوان عام المحافظة – المستشفى العام – مديرية التموين – مجلس المدينة – مستشفى الأطفال – مديرية الشؤون الصحية – مستشفى الحميات والصدر – التربية والتعليم).

وذلك تيسيراً على أهالى مطروح في الحصول على رغيف الخبز وتوفيره بجميع المناطق مع منع التزاحم في ظل الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.