شكرا لقرائتكم خبر عن شعرواي مهنئا مدبولي بالعام الجديد: مزيد من التقدم والازدهار والإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعام الميلادي الجديد.

وجاء في نص البرقية التي ارسلها الوزير، الخميس، «السيد الدكتور / مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2021.

متمنيا«من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وشعب مصر العظيم بمزيد من التقدم والإزدهار والإنجازات البناءة وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، ويتحقق بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من آمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية».. اللواء/ محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.