القوى العاملة: مد فترة مخالفي الإقامة للوافدين بالكويت شهراً من أول يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، أن حكومة دولة الكويت الشقيقة، أعلنت مد فترة مخالفي الإقامة للوافدين شهراً من أول يناير 2021.

وبحسب بيان الخميس، جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر مكتب التمثيل العمالي بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا، مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن وزير الداخلية بدولة الكويت ثامر علي صباح السالم أصدر قراراً بشأن مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب لمدة شهر اعتبارا من أول يناير 2021.

وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت- في تقريره للوزير - إلى أن القرار تضمن في مادته الثانية من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.