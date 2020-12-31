تأجيل الامتحانات ووقف الأنشطة.. 5 قرارات جديدة من التعليم العالي بشأن استكمال الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:

- استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق 2 يناير وحتى يوم السبت 16 يناير 2021.

- بدء أجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 16 يناير 2021 وحتى السبت 20 فبراير 2021.

- تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء أجازة نصف العام الدراسي.