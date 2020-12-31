شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 أشخاص بحروق خلال خلال إعدام مصادرات للجمارك بسفاجا (القصة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب نحو 6 أشخاص بحروق متفرقة في أنحاء الجسم، من بين العشرات من شباب مدينة سفاجا بالبحر الأحمر خلال عملية إعدام وإحراق كميات كبيرة من عبوات البرفان والكريمات والميكب اب والأجهزة الكهربائية وأجهزة المحمول، والتي تم مصادرتها من جمارك الميناء خلال الفترة الماضية.

وتشمل عملية الإعدام عبوات «بارفان» مستوردة من دول الخليج و«شنط ميك اب» و«كريمات» وأجهزة كهربائية محظور دخولها للبلاد وأجهزة محمول من مختلف الأنواع، حيث تم تحمليها على 3 سيارات نقل من مخازن جمارك ميناء سفاجا البحري إلى موقع إعدام السلع المهربة من الجمارك بنحو ١٠ كيلو متر في الصحراء،

وفور انتشار الخبر في مدينة سفاجا انتقل نحو 200 شاب إلى موقع عملية الإحراق، في محاولة للحصول على أي من المضبوطات المقرر حرقها.

وفور اشعال النيران انطلق المتواجدون لسحب أي من المضبوطات، حيث أصيب نحو ٦ اشخاص بحروق متفرقة في أنحاء الجسم، وذلك من بين العشرات من شباب مدينة سفاجا بالبحر الأحمر كانوا على موعد داخل المنطقة الجبلية مع عملية إعدام وإحراق كميات كبيرة من عبوات البرفان والكريمات والميكب اب من مختلف الماركات المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية وأجهزة المحمول، والتي تم مصادرتها من جمارك الميناء خلال الفترة الماضية، وذلك تنفيذا لقرار مصلحة الجمارك ولجان التفتيش بالتخلص من المهمل بالمخازن في المواني من المضبوطات، وفور اشعال النيران في المضبوطات انطلقت أصوات انفجار عبوات البارفان في كل اتجاه.

وطالب عدد من أهالي مدينة سفاجا بفتح تحقيق في الواقعة حول حرق أجهزة كهربائية وعطور وكريمات وميكب اب ومحمول وعدم بيعها بالمزاد العلني وتوريد حصيلتها في خزينة الدولة أو التبرع بها إلى الجمعيات الأهلية لمساعدة الفقراء والأيتام، ومن الذي سرب خبر وتوقيت ومكان الإعدام ليذهب هذا العدد الكبير من الشباب للحصول على المضبوطات، حيث غامر الكثيرون للحصول على ما يمكن الحصول عليه، ولماذا لم تقم الشرطة بإبعاد الناس وطردهم من موقع الإعدام حتى تنتهي المهمة على خير.

وكشفت مصادر بجمارك ميناء سفاجا، أن هناك تعليمات بتفريغ المخازن من سلع أو أجهزة تم ضبطها خلال الفترة الماضية حتى لا تمثل خطورة على الميناء، وتم تشكيل لجنة من مختلف أجهزة الميناء والشرطة لتأمين نقل المضبوطات للمنطقة الجبلية وأن اللجنة اكتشفت تواجد العشرات من الأهالي بموقع إعدام المضبوطات وأضافت المصادر أنه تم السماح لموظفي الميناء بشراء عدد ٣ عبوات مختلف الأحجام من العطور بسعر ١٦٠ جنيها.