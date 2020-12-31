شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن صادرات مصر الزراعية: تتجاوز الـ5 مليون طن رغم كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 مليون طن هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا وارتباك حركة النقل والتجارة الدولية بنسبة تصل إلى 25%.

وأشاد «القصير» بالجهود التي بذلها رجال الحجر الزراعي خلال هذا العام لتسهيل إجراءات التصدير ومواصلة العمل على مدار الساعة سواء في المزارع أو الموانئ ومحطات التصدير.

وقال إن عام كورونا شهد أيضًا فتح 11 سوقًا جديدة أمام منتجاتنا الزراعية أهمها السوق الياباني وتوقيع بروتوكول لتصدير المانجو المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي يؤكد على جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها من كل دول العالم.

وأكد وزير الزراعة أن الصادرات بلغت 5 مليون و65 ألف و325 طنًا من المنتجات الزراعية بما يعادل 2.1 مليار دولار حوالي 33 مليار جنيه مصري الأمر الذي يسهم في دعم الاحتياطي بالنقد الأجنبي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الفلفل.

‏وأوضح «القصير» أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و542 ألف 947 طن، بالإضافة إلى تصدير 682 ألف 275 طنًا بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 428 ألف و919 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البنجر المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 344 ألف و970 طنًا، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 139 ألف و59 طنًا.

ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 100 ألف و471 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 94 ألف و142 طنًا، يليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 51 الف و729 طنًأ، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 الف و315 طنًا، بينما حصل الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 32 ألف و516 طنًا، وحصلت الفاصوليا على المركز الحادي عشر بإجمالي 25 الف و220 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 8987 طنًا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 4669 طنًا.