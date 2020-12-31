شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر الجديدة: تسليم ٦٠٠ وحدة بسكن مصر في يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز6 أكتوبر الجديدة، عن قيامه ونواب الجهاز بالمتابعة الدورية والدقيقة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدينة، ومن بينها الوحدات السكنية بسكن مصر.

وأشار «النجار» إلى أنه جاري تنفيذ عدد ١٧٧ عمارة بمشروع سكن مصر، فضلا عن تسليم عدد ١٧٧٦ وحدة سكنية وجاري الانتهاء من ٦٠٠ وحدة سكنية تمهيداً لتسليمها للحاجزين في يناير المقبل 2021.

ولفت رئيس الجهاز إلى إنشاء عدد ٩٣٦ وحدة سكنية لمنخفضي الدخل نموذج ٧٥م٢ ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث بلغ متوسط نسبة الانجاز ٤٠٪؜.

وتفقد المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس الجهاز للاسكان، برفقة المهندس محمود مراد، معاون رئيس الجهاز لمشروعات الإسكان، المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأشار إلى أنه جاري العمل للانتهاء من المشروع وتسليمه قبل موعده المقرر في نهاية سبتمبر من العام المقبل. كما تم سحب الأعمال من إحدى الشركات المتقاعسة والمنفذة لعدد ٥٨ عمارة بقطاع (ب) وتكليف شركة أخرى لاستكمال أعمال المشروع في أكتوبر المقبل.