شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جراحة دقيقة وعاجلة بالمخ لإنقاذ حياة شاب بمستشفى الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الزقازيق العام، بمشاركة الدكتور وائل المسلمي استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور السيد صباح أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عطوة جراحة المخ والأعصاب، وطبيب التخدير، وفنيين الأشعة، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفى، بإجراء عملية جراحية دقيقة وعاجلة بالمخ، لإنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر ١٧ عاما، بحالة حرجة، يعاني من تشنجات مستمرة مع اضطراب شديد في درجة الوعي على نظام جلاكسو للغيبوبة (GCS8/15)، مع شلل تام بالناحية اليمني من الجسم، وفقد للكلام (Aphasia)، منذ ١٠ أيام، نتيجة وجود تجمع صديدي تحت الأم الجافية، الناتج عن إلتهابات مزمنة بالجيوب الأنفية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، حيث قام الفريق الطبي بإجراء تفريغ للصديد، وتم أخذ عينة لعمل مزرعة، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفى، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.