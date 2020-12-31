محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل بالمطاعم براتب يبدأ بـ 3250 جنيها (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن توافر فرص عمل للشباب في مجال المطاعم بمرتب يبدأ من 3250 جنية، وذلك تحت رعاية جهاز رعايه وتشغيل الشباب بالمحافظة. وأوضحت المحافظة أن المقابلات تتم بمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة، من الأحد الي الخميس من التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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