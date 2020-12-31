شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب أسوان يبتكر» يزورون المنطقة الصناعية بالعلاقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مجموعة من مسابقة «شباب أسوان يبتكر»، بزيارة المنطقة الصناعية بالعلاقي، حيث أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أهمية هذه الزيارات الميدانية ودورها في إتاحة الفرصة أمام الشباب للإطلاع على مقومات النجاح والتحديات التي تواجه رائد الأعمال الصغير ومحاكاتها، بجانب الاستفادة منها لتشجيهم وتحفيزهم على بدء مشاريعهم والنجاح فيها.

واشار إلى أن هذه الزيارات الميدانية تعد تطبيقاً عملياً للشباب بعد استيفاءهم للدراسات النظرية واجتيازهم الدورة التدريبية التي تلقوها لمدة 3 أسابيع من خلال لجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة نائبة المحافظ الدكتورة غادة يحيى، والتي أوضحت بأن هذه الدورة التدريبية استهدفت تدريب 75 شاب وفتاة من المتقدمين لمسابقة شباب أسوان يبتكر.

وقد ارتكزت محاورها على 3 مسارات رئيسية وهي مسار «اعرف قدراتك ونمي مهاراتك»، و«ابدء مشروعك»، علاوة على مسار التدريب الإلكتروني، لافتة بأن هذه المسارات تهدف إلى صقل مهارات المتسابقين وتنمية مهاراتهم الإدارية والفنية ودراسات الجدوي، فضلاً عن التسويق الإلكتروني (E.marketing) من أجل رفع كفاءة الشباب لتسويق منتجاتهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي بغرض الوصول إلى الجمهور المستهدف للمشروع .