شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة فيروس كورونا.. استمرار رش وتعقيم شوارع دسوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت شوارع مدينة دسوق بالتنسيق مع وحدة الملاريا بدسوق أعمال الرش والتطهير، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم رش أبنية المصالح الحكومية والمدارس وشوارع المدينة والقرى بين ورديات أعمال النظافة الصباحية والمسائية واستغلال أوقات غلق المحال والمقاهي، واستمرار العمل على رش وتطهير وتعقيم شوارع القرى والمدينة بدسوق ضمن الإجراءات الوقائية الاحتزارية لمواجهة فيرس كورونا.
وقالت المهندسة عايده ماضي، رئيس المركز والمدينة: «تم القيام بأعمال حملات رش وتطهير المصالح والمدارس ومكاتب البريد والمواقف وأماكن الباعة الجائلين بالمدينة والقرى وتطهير ماكينات الصرف الآلي وأمام البنوك ومحطة القطار والشوارع الرئيسة والفرعية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية، وجارى المتابعة يومياً تباعاً تحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الاحياء ووحدة الملاريا وذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، الإجراءات الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لعدوى فيروس كورونا».
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