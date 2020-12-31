شكرا لقرائتكم خبر عن من عام ٢٠١٨ حتى٢٠٢٠.. استقبال ٣٦١ ألف و ٤٨٦ مواطن بالمراكز التكنولوجية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حرصه الدائم على متابعة شكاوى المواطنين، موجهاً الجهات المعنية بحلها فوراً مع إخطار المواطنين بالحلول المتخذة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، مشيراً إلى أنه يتم عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع إلى مشاكلهم على الطبيعة بحضور الجهات المعنية للعمل على حلها.

أوضح المحافظ أن استقبال شكاوى المواطنين يتم من خلال عدد من القنوات والأساليب والطرق، منها وسائل التواصل الحديثة مثل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، والصفحة الرسمية للمحافظة على الفيس بوك، وخدمة واتس آب لرقم 01270664666، وخدمة الخط الساخن 16528 وغيرها، ليتم رفع تلك الشكاوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

ومن جانبه، استعرض وليد عبدالحميد أرناؤوط، مدير إدارة البوابة الإلكترونية والمشرف على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزارء، الشكاوى الواردة ونسبة الردود عليها خلال الفترة من عام ٢٠١٨ حتي ٢٠٢٠، حيث وصل عدد الشكاوى الواردة على بوابة الشكاوى الموحدة في القطاعات المختلفه ومنها «النظافة، والصرف الصحي ومياه الشرب، والطرق، بخلاف شكاوى الكهرباء وتوفير فرصة عمل، ووحدة سكنية، ومعاش تكافل وكرامة» إلى ٣٢ ألف و٤٦٩ شكوى وتم حل ٣٢ ألف و١٢٠ شكوى منها بنسبة إنجاز وصلت 99 %، مشيراً إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تم ربطها إلكترونياً مع 86 جهة فرعية داخل محافظة الشرقية، لسرعة التواصل والإستجابة لحل الشكاوى، كما وردت إلى إدارة المتابعة الميدانية ٢٣١٨ شكوى وتم الرد على ٢٢٦٣ شكوى بنسبة إنجاز 97 %، واستقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان ١٧ ألف و٧١٧ شكوى تم الرد على ١٦ ألف و٨٩٨ شكوى بمعدل إنجاز ٩٥ %.

وثمن محافظ الشرقية الدور البارز التي تقوم به المراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسد منابع الفساد الإداري والمالي، ورفع مستوى الأداء بكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد الإدارى.

أكد المحافظ أن الفترة الحالية تشهد ميكنة العمل الإداري في قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة، توفيراً للوقت والجهد على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة من الأجهزة التنفيذية من بينها «تصاريح البناء، تصاريح الإشغالات والإعلانات، إستخراج رخص لمزاولة أنشطة تجارية أو صناعية ،إستخراج المرافق»، مؤكدا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو ميكنة الخدمات الحكومية والتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

فيما أوضح أحمد الشريف، المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه في عام ٢٠١٧ كان يوجد ٨ مراكز تكنولوجية فقط بالمحافظة، وتم إنشاء ٢ مركز تكنولوجي جديد ليصل عدد المراكز التكنولوجيه إلى ١٠ مراكز تكنولوجية في عام ٢٠١٨، وفي عام ٢٠١٩ وصلت المراكز التكنولوجية إلى ١٩ مركز بنطاق المحافظة.

وأضاف مدير المراكز التكنولوجية أن تلك المراكز تقدم خدمات عديدة ومتنوعه للمواطنين، ففي عام ٢٠١٨ كانت تقدم ٩٧٠ خدمة، وفى عام ٢٠١٩ وصلت عدد الخدمات المقدمة ٤٢٧٥ خدمة، وفي عام٢٠٢٠ أصبحت المراكز التكنولوجية تقدم ٨٩ ألف و٤٠٧ خدمة متنوعة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، مشيراً إلى أنه وصل عدد المتعاملين مع المراكز التكنولوجية في عام ٢٠١٨، ١٣ ألف و٨٢١ مواطن، وفي عام ٢٠١٩ وصل عدد المتعاملين ٧١ ألف و٢١٥ مواطن، وفي عام ٢٠٢٠ وصل عدد المواطنين المتعاملين مع المراكز التكنولوجيه ٣٦١ ألف و٤٨٦ مواطن بجميع المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة.