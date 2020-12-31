محافظ كفر الشيخ يشيد بحملة التبرع بالدم لمعلمة: تحتاج يوميًا لـ13 كيس بلازما

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحملة التبرع بالدم للمعلمة مها عبدالرازق عبدالسميع، مدرسة العلوم بالمرحلة الابتدائية بمدرسة الشهيد سمير بدوي للغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية. جاء ذلك خلال جولة تفقدية عندما لاحظ تواجد سيارة إسعاف أمام المدرسة بشارع الخليفة المأمون وسط مدينة كفر الشيخ، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ. وطالب المحافظ بتدعيم حملة التبرع بالدم لصالح المعلمة التي تحتاج يوميا لـ 13 كيس بلازما وفصيلتها «A موجب»، والمعلمة من بين المعلمات المؤسسات لمدرسة الشهيد سمير بدوي للغات «اللغات سابقا»، ولاقت الحملة إقبالا من العاملين بالمدرسة، ولكنها لن تكفي حاجة المعلمة اليومية للبلازما. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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