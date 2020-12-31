شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 9 أيام من الوصول.. القصة الكاملة للنفوق المفاجئ لذكر الزرافات الثلاثة بحديقة الحيوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خيم الحزن على حديقة الحيوان بالجيزة بعد أن استيقظ المسؤولون والعاملون بحديقة حيوان الجيزة، صباح الخميس، على نبأ نفوق ذكر الزراف «زيزو» ضمن صفقة الزرافات الثلاثة الواردة من جنوب افريقيا قبل 9 أيام بالتمام والكمال، فيما تضاربت تفسر أسباب النفوق، وإن اتفقت على أن تعرض ذكر الزراف لموجة البرد الشديد خلال الفترة الماضية انعكست على تعرضه لالتهاب رئوي حاد، جراء موجة الطقس الشيء التي تمر بها البلاد، ورغم محاولات أطباء الحديقة التدخل بالاسعافات الأولية، لكن المحاولات باءت بالفشل.

ويبلغ عمر ذكر الزراف الشهير بـ«زيزو» أقل من عامين وكان من المقرر أن يتزاوج مع الزرافات «شيكي» و«فرح» لإكثار الزرافات في مصر، حيث يعد بيت الزرافات من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار، خاصة الأطفال، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذي يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات، والمتميزة بالبساطة ويصفها الخبراء بأنها الحيوان «الوديع».

وقررت وزارة الزراعة تشكيل لجنة ثلاثية تضم أطباء الحديقة ومعهد بحوث صحة الحيوان وإدارة الحياة البرية وهيئة الخدمات البيطرية وأستاذة من كلية طب بيطري القاهرة لإعداد تقرير عن أسباب النفوق بعد تشريح الجثمان وإرسال تقرير منه للشركة الموردة للزرافات الثلاثة في جنوب أفريقيا، ويجري حاليًا سلخ جلد الزراف «زيزو» للاستعانة لتحنيطه وإيداعه المتحف الحيواني ثم حرق الجثة بمحارق الحديقة.

وقررت تشكيل لجنة متابعة بيطرية للزرافتين «فرح» و«شيكي» لمتابعة حالتهم الصحية واتخاذ إجراءات وقايتهم من البرد والحفاظ عليهم وإجراء التحصينات اللازمة بسب التقلبات الجوية.

جاء إستقبال حديقة الحيوان لعدد 3 زرافات من جنوب أفريقيا قبل 9 أيام بعد نفوق أربع زرافات خلال العشر أعوام الماضية، وخصصت إدارة الحديقة للزرافات الثلاثة 2000 متر مربع، لتناسب حجمها وحركتها، وانشأت لها بيت خاص على مساحة 30 متر يطابق المعايير الدولية لحدائق الحيوان يحميها من البرد.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه سيتم إرسال الصفة التشريحية إلى الجهة المصدرة من جنوب افريقيا، لأن الحيوان يعد في الحجر البيطري ويتبع الدولة المصدرة، على أن يتم التفاوض معهم لخفض اعداد الحيوانات المرسلة لهم مقابل الزرافات الثلاثة بعد نفوق ذكر الزراف، لافتًا إلى أن صفقة الزرافات الثلاث كانت بالتبادل حيث من المقرر أن ترسل مصر فرس نهر وعشر سلاحف وكبش اروي.

ورجحت المصادر أن ذكر الزراف «زيزو» لصدمة عصبية لانخفاض درجة الحرارة ليلا لدرجة أقل من الاجواء التي يمكنه أن يعيش فيها، وهي 20 درجة مئوية ليلا، بعيدًا، موضحة أن حيوان الزراف استوائي يعيش في الأجواء الحارة في القارة الأفريقية ويحتاج لـ«مبيتات» خاصة تحميه من انخفاض درجات الحرارة، وإنه يجب أن يتم الإستيراد خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف.

وأوضحت المصادر أن المعايير الفنية والبيطرية تستوجب عدم نقل الزرافة خلال فترة البرد خاصة في السن الصغير وان شهر يونيه هو أفضل الشهور لنقل الزرافات إلى مصر، خاصة أنه من الحيوانات الأكثر حساسية لانخفاض درجات الحرارة.

وتعد حالة نفوق زيزو الرابعة لنفوق الزرافات بحديقة حيوان الجيزة خلال عشرة أعوام بدأت بأنثى الزراف «روكا» في ديسمبر 2013 بعد تعرضها للاصطدام بالسياج الحديدي، التي ضاقت حول عنقها بسبب «مشاكسات» الزوار، ويأتي بعدها وفاة عزيز أول مولود لذكر الزراف «ياسو» الذي نفق في ديسمبر 2016 بسبب رفض أمه إرضاعه بعد الولادة الطبيعية بعدة أيام لتبقى «سوسن» وحيدة، ثم الذكر «ياسو» الذي نفق في ديسمبر 2018 إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد بسبب الطقس السيئ.