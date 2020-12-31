ستتوقف بدءً من 1 يناير.. تعرف على تردد القنوات الجديدة (فيديو يوضح كيفية تنزيلها)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت عدد من القنوات الفضائية، تغير ترددها مع بداية العام الجديد، بدء من 1 يناير 2021، وهنا يتطلب على الكثير ضبطها للقدرة على متابعتها ومن تلك القنوات: تردد قناة dmc الجديد 11449 أفقي معامل تصويب الخطا: 5/6 معدل الترميز: 27500 تردد قنوات CBC الجديد 11785 رأسي معدل الترميز: 27500 تردد قناة الحياة الجديد 12207 عمودي تردد قناة النهار الجديد 11785 رأسي V معامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب معدل الترميز 27500 تردد قناة ON 10853 أفقي H ولكن كيف يمكن ضبط تردد القنوات؟ عليك إتباع الخطوات التالية بواسطة ريموت الرسيفر : اضغط على زر Menu أو القائمة. ثم اختر خيارات أو Options. اختار تثبيت أو Installation. اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation. اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu. ادخل التردد كتابتاً اختر رأسي V أو أفقي H. اختار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok. انتظر حتي يتم الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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