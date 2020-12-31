شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تحقق في أسباب نفوق إحدى الزرفات الواردة من جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، تحقيقًا في وفاة إحدى الزرفات الواردة حديثا من جنوب أفريقيا.

وتشكلت لجنة تضم مختصين من معهد صحة الحيوان، وكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتشريح والفحص، وأخذ عينات لتحليلها، وذلك للوقوف على أسباب وفاة ذكر الزرافة، علمًا بأن الزرافة ما زالت في فترة الحجر البيطري، ولم يتم تسليم مورد الحيوانات المتفق عليها للبدل مقابل الزرافات، وتم إخطار المُورد لحضور عملية الفحص، كما تم إرسال العينات لمعهد صحة الحيوان لتحليلها وتشخيص أسباب الوفاة.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان كانت قد قامت باستيراد 3 زرفات من دولة جنوب أفريقيا عن طريق المبادلة بحيوانات أخرى من الحديقة والتى يوجد لدينا فيها فائض.