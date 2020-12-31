شكرا لقرائتكم خبر عن السفير روبير اسكندر: إثيوبيا تأخذ قضية السد للتغطية علي أوضاعها الداخلية وليس العكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استدعت وزارة الخارجية مساء أمس الأول، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنها استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، الأربعاء، لتقديم توضيحات حول تصريحات منسوبة للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية.

وأكد السفير روبير إسكندر سفير مصر الأسبق في إثيوبيا، أن تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الاثيوبية، والتي تطرق خلالها الي الشأن الداخلي المصري هو ما يسمي في علم النفس بالاسقاط، موضحا أن اثيوبيا هي من تستخدم قضية سد النهضة للتغطية علي أوضاع داخلية في إثيوبيا وليس العكس فالاوضاع الداخلية في مصر لا يشوبها شائبة، وهي واضحة وجلية للعامة قبل الخاصة.

وأضح سفير مصر الأسبق في إثيوبيا أن الأوضاع السياسية في الداخل الاثيوبي سواء كانت الأوضاع السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وأوضاع حقوق الانسان هي محل انتقاد وإدانة من كافة الهيئات والمنظمات الإقليمية والعالمية، وليس ببعيد ما حدث في إقليم تيجراي والحرب الدائرة في هذا الإقليم وغير من الأقاليم الاثيوبية وحالات القتل والابادة التي تتم في مختلف الأقاليم هناك.

وأضاف السفير روبير إسكندر، أن إثيوبيا تتخذ من قضية سد النهضة غطاء للتغطية علي ما يتم وما يحدث في الأراضي الاثيوبية وان المواطن العادي سواء في اثيوبيا أو في أي مكان لدية من العلم والمعرفة ما يستطيع به تقييم الأمور ومقارنة ما يحدث في الداخل المصري المستقر والداخل الاثيوبي المتوتر ، وهو ما ينطبق عليه المثل الشعبي القائل" اللي بيته من زجاج لا يلقي بيوت الاخرين بالطوب"

وكان دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، هاجم القاهرة لانتقادها مشروع سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وقال إنها تستخدم المشروع ذريعة للتغطية على العديد من المشكلات الداخلية.

يذكر المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حتى الآن في محل خلاف مرير بين الدول الثلاث على ملء وتشغيل السد، حتى بعد البدء في ملء الخزان الموجود خلف السد في يوليو، وتخشى مصر من أن يتسبب السد في التأثير على حصتها من المياه، وكان الاتحاد الافريقي قد عاد الدول الثلاث للبدء في جولة مفاوضات جديدة حول هذا السد.