شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: طلاب النظام الجديد من الصف الأول وحتى الثالث الابتدائى ليس لهم امتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن طلاب النظام الجديد من الصف الأول وحتى الثالث الابتدائى ليس لهم امتحانات.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الهدف من تأجيل الامتحانات هو حماية الطلاب خلال فترة ذروة الموجة الثانية، وسيتم تقدير الموقف عقب انتهاء إجازة نصف العام.

وطالب «شوقي» بالالتزام بتعليمات الرئيس والتعلم من المنزل مع ضرورة استكمال العام الدراسى حماية لصحة الأولاد والمعلمين والاداريين ومنع القلق، مع الالتزام بمتابعة مصادر التعلم لنستعد للامتحانات عقب اجازة نصف العام.