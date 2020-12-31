شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز دسوق تتابع حملة تقليم وتهذيب الأشجار والنخيل بكورنيش النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت اليوم المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق سير العمل واستمرار تكثيف جهود القسم الزراعي لتجميل المدينة القسم الزراعي (المشتل ) التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، ومتابعة تنفيذ خطة عمل المشتل في زراعة النباتات والتوسع في الزراعات داخل المشتل، ومتابعة الأعمال بالحدائق العامة والميادين وجميع المداخل والمخارج والأحواض الزراعية بمنتصف الطرق.

كما تم متابعة سير العمل فى تجميل شوارع المدينة من تقليم وتهذيب الأشجار والنخيل بكورنيش النيل ومتابعة أعمال تجديد زراعات الأحواض الزراعية بشارع الشركات، ومتابعة أعمال تنظيف الأحواض والحشائش وأعمال الري تحت إشراف نائبي رئيس المدينه أحمد عيسى، وأحمد سلطان، بالتنسيق مع إبراهيم عبده، مدير المشتل ( القسم الزراعي )، ورؤساء الأحياء وفريق العمل المعاون لهم، وذلك لرفع كفاءة الحدائق العامة وتجميل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.