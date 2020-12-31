شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز دسوق تتابع حملة تقليم وتهذيب الأشجار والنخيل بكورنيش النيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابعت اليوم المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق سير العمل واستمرار تكثيف جهود القسم الزراعي لتجميل المدينة القسم الزراعي (المشتل ) التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، ومتابعة تنفيذ خطة عمل المشتل في زراعة النباتات والتوسع في الزراعات داخل المشتل، ومتابعة الأعمال بالحدائق العامة والميادين وجميع المداخل والمخارج والأحواض الزراعية بمنتصف الطرق.
كما تم متابعة سير العمل فى تجميل شوارع المدينة من تقليم وتهذيب الأشجار والنخيل بكورنيش النيل ومتابعة أعمال تجديد زراعات الأحواض الزراعية بشارع الشركات، ومتابعة أعمال تنظيف الأحواض والحشائش وأعمال الري تحت إشراف نائبي رئيس المدينه أحمد عيسى، وأحمد سلطان، بالتنسيق مع إبراهيم عبده، مدير المشتل ( القسم الزراعي )، ورؤساء الأحياء وفريق العمل المعاون لهم، وذلك لرفع كفاءة الحدائق العامة وتجميل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
136,644
-
تعافي
111,451
-
وفيات
7,576
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مركز دسوق تتابع حملة تقليم وتهذيب الأشجار والنخيل بكورنيش النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.