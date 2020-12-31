شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: الحضور بالمدارس يتوقف 2 يناير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن:
تم تعديل الخريطة البرلمانية الامتحانات بعد 20 فبراير ونستغل الفترة الحالية في استكمال المحتوى التعليمي، والدراسي.
القرار المهم لا نريد أن الطلاب يذهبوا للمدارس العام، الفني، الحكومية، الخاصة، الدوليةي، والتعليم العاليم بكل مستوياته.
الحضور بالمدارس يتوقف من 2 يناير وحتى 20 فبراير.
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