شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة زايد» تدعو إلى التخلص الآمن من الكمامات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت الدكتورة دعاء شحاته مدير إدارة العلاقات العامة بالإدارة الصحية بالشيخ زايد إلى ضرورة التخلص الآمن من الكمامات الطبية واستخدامها مرة واحدة فقط لافتة إلى أن العديد من المواطنين ما يلقون بها فى الشوارع أو صناديق القمامة أو الحدائق وهو ما يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة وتتسبب فى نشر المرض فضلا عن تلوث البيئة وأحيانا ما يلقى بها البعض فى المجارى المائية مما يتسبب فى انسداد مواسير الصرف الصحى كونها غير قابلة للتحلل.

وشددت «شحاته» إلى ضرورة طى الكمامة ووضعها فى كيس بلاستيك قبل إلقاءها فى صناديق القمامة، وغسل الأيدي بالماء والصابون وارتداء الكمامات خاصة فى الأماكن المزدحمة ، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين c والزنك وممارسة الرياضة والتعرض للشمس وتهوية المنازل وتقوية جهاز المناعة والابتعاد عن القلق والخوف.