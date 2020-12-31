السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير وحتى 20 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون أجازة نصف العام الدراسي من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبلين. كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثاني من يناير المقبل. ووجه الرئيس أيضا بعقد امتحانات أولى وثانية ثانوي إلكترونيا من المنزل عبر التابلت المدرسي.

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