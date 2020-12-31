السيسي يوجه بعقد امتحانات أولى وثانية ثانوي من المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أوردت قناة إكسترا نيوز الإخبارية في نبأ عاجل لها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي. وقالت القناة: "الرئيس السيسي يوجه بإجراء امتحان المرحلة الثانوية أولى وثانية من المنزل بنظام التابلت".

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