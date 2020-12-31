السيسي يتبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد.

وأعرب الرئيس السيسي، في برقياته، عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته بأن يكون العام الجديد عامًا سعيدًا مباركًا، وعن تطلعه بكل عزم وتفاؤل بأن يكون هذا العام بداية خير لمستقبل أفضل يتحقق فيه كل الطموحات والأمال، وتتضافر جميع الجهود خلاله لمواجهة التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم حتى تنعم جميع الشعوب بعالم يسوده الاستقرار والتقدم والازدهار.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى أبناء مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، جاء نصها كالتالي:

"الأخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج.. يسرني أن أبعث إليكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد.. متمنيًا لكم دوام النجاح والتوفيق وأن يكون العام الجديد محققًا آمالكم وطموحاتكم في مستقبل أفضل وغدًا مشرق وأن يجعل لمصرنا العزيزة مزيدًا من التنمية والتقدم والازدهار.. مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير".

وتلقى الرئيس السيسى برقيات تهنئة بالعام الميلادي الجديد من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام التنمية والرقي والرخاء.​