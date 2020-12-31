محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لاستهداف إحدى القرى بدائرة مركز شرطة دارالسلام. أسفرت جهود الحملة عن ضبط (2) ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية وضبط (36) قطعة سلاح ناري عبارة (13 بندقية آلية- رشاش- 10 بنادق خرطوش- مسدس- 11 فرد محلى الصنع - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 21 متهم وتنفيذ عدد (698) حكم قضائي متنوعة وضبط (2) قضية مخدرات.. بمضبوطات (600 جرام لمخدر الحشيش- 150 جرام لمخدر الأفيون) وإعادة (سيارتين- دراجة نارية) مُبلغ بسرقتهم. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استكمالاً للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

كانت هذه تفاصيل خبر حملة أمنية مكبرة بسوهاج تستهدف ضبط الخارجين على القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.