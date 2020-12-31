ضبط هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عاطل هارب من حكم قضائي بالإعدام في قضية قتل عمد بالإسكندرية .

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام اختباء (عاطل – له معلومات جنائية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية "قتل عمد" بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية .

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك ف إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط.