ضبط مصنع عطور بدون ترخيص في القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة مصنع عطور بدون ترخيص لاستخدامه خامات مجهولة المصدر في التصنيع القطامية. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مسئول عن مصنع عطور كائن بدائرة قسم شرطة القطامية، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" واستغلاله في تصنيع العطور مستخدماً خامات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ، ووضع علامات تجارية "مقلدة" غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعُثر بداخل المصنع على (2,300 طن زيوت عطرية- 2590 زجاجة عطور- 440 لتر كحول- 25 كرتونة زجاجات فارغة- 10000 بخاخة عطور- 1600 غطاء زجاجة- 15000 ملصق "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"). وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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