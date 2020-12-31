شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم، طارق شوقي. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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