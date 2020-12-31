شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: رفع 100 ألف طن تراكمات قمامة من مقلبي قويسنا وتلا خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، رفع ما يقرب من 100 ألف طن تراكمات قمامة من مقلبي تلا وقويسنا خلال أسبوعين، حيث تم رفع 40 ألف طن تراكمات من مقلب قويسنا، و60 ألف طن من مقلب تلا.

وأشار «أبوليمون» إلى أن العمل جاري على قدم وساق لرفع كافة التراكمات من المقالب للانتهاء منهما في منتصف يناير 2021 ووفق الجدول الزمني المحدد، مضيفا أنه عقب الانتهاء سيتم البدء برفع كافة التراكمات بمقالب مركز الشهداء وعدد 3 مقالب أخرى بمركز بركة السبع ( طوخ طنبشا – كفر هلال – بركة السبع العمومي ) وذلك وفق خطة متكاملة لإعادة تطوير وتأهيل المقالب حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وقال المحافظ إنه سيتم إنشاء مصنع لتدوير القمامة بمركز قويسنا «خط فرز» لخدمة مركزي قويسنا وبركة السبع، وكذا إنشاء عدد 2 محطة وسيطة ثابتة ببركة السبع وتلا خلال العام القادم تنفيذاً لخطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتطويرها وذلك في إطار التعاون الدائم والتنسيق بين محافظة المنوفية ووزارة التنمية المحلية.

وأضاف محافظ المنوفية أنه تم رفع أكثر من 18 ألف طن تراكمات قمامة خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت مراكز ومدن المحافظة عدة حملات مكثفة للنظافة ورفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم في الفترة من 23 وحتى 29 ديسمبر الجاري، مشدداً على رؤساء مراكز المدن والأحياء باستمرار شن حملات النظافة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية مع ضرورة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى النظافة بجميع قرى المحافظة وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه سبق وقد أعلن محافظ المنوفية عن دعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بعدد (3) عربات حمولة 30 طن و( 3 ) عربات حمولة 50 طن وكذا (3) لوارد، و(3) عربات مكنسية مما يساعد في نقل تراكمات القمامة من المنبع مباشرة إلى المدفن الصحي بالسادات، يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية وسعيه الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات الخدمية.