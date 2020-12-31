شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: تلقي 17 ألف و 500 طلب تصالح بـ 60.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن عدد طلبات التصالح وصلت حتى الآن إلى 17 ألف و 500 طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 60 مليون و 500 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه تم تخفيض أسعار التصالح على مرحلتين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تراوحت نسبة التخفيض فى المرحلة الأولى ما بين 30 % إلى 50 %، بينما وصلت نسبة التخفيض بالمرحلة الثانية إلى 30 % للمدن ، مع تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر المتر داخل القرى بـ 50 جنيهاً .

وأضاف اللواء أشرف عطية، بأنه منذ شهر يوليو الماضى كانت هناك توجيهات مشددة لكافة الجهات بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم الطلبات ودفع جدية التصالح المقدرة بنسبة 25 % من قيمة التصالح في مخالفات البناء والذي سيستمر حتى الأحد القادم لاسترادد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء ، وهو الذى تواكب مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا .