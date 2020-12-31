شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: افتتاح مسار العائلة المقدسة الأسبوع المقبل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة هي من أولي المحافظات التي أنهت تطوير مسار العائلة المقدسة فى سمنود، مضيفًا استطعنا تحويل سوق عشوائي لمسار حضاري في أقل من ٦ شهور.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية والتى رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح مسار العائلة المقدسة فى سمنود الأسبوع المقبل.

وأضاف المحافظ أن المسار تم تطويره بتكاليف إجمالية تبلغ ٧.٥ مليون جنيه، وشملت أعمال التطوير تنفيذ جميع الأعمال التي توضح جمال الرؤية البصرية للمسار من خلال طلاء جميع واجهات المباني المطلة على المسار، وكذلك توحيد اللافتات وواجهات المحلات، ورصف الطريق كاملاً بطبقة من الانترلوك، وتجميل الميدان الرئيسي، وأيضًا تجديد كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب، وتجديد واجهة مسجد البدراوي بالإضافة إلى تركيب كاميرات المراقبة بطول الشارع.

وأشار الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، إلى أن هذا النجاح فى انهاء المسار، كان نتيجة تكاتف جهود جميع العاملين فى المحافظة مع الجهات المنفذة للمشروع للانتهاء منه في وقت قياسي، مشيراً إلى أن المسار يعتبر نقلة حضارية للمحافظة ويضعها علي خريطة السياحة الدينية، يفد إليها شريحة كبيرة من السائحين من الداخل والخارج.

خبر سار .. محافظ الغربية: افتتاح مسار العائلة المقدسة الأسبوع المقبل

خبر سار .. محافظ الغربية: افتتاح مسار العائلة المقدسة الأسبوع المقبل

خبر سار .. محافظ الغربية: افتتاح مسار العائلة المقدسة الأسبوع المقبل

خبر سار .. محافظ الغربية: افتتاح مسار العائلة المقدسة الأسبوع المقبل

خبر سار .. محافظ الغربية: افتتاح مسار العائلة المقدسة الأسبوع المقبل

خبر سار .. محافظ الغربية: افتتاح مسار العائلة المقدسة الأسبوع المقبل

خبر سار .. محافظ الغربية: افتتاح مسار العائلة المقدسة الأسبوع المقبل

خبر سار .. محافظ الغربية: افتتاح مسار العائلة المقدسة الأسبوع المقبل

خبر سار .. محافظ الغربية: افتتاح مسار العائلة المقدسة الأسبوع المقبل