«الحكومة» تسمح لهيئة السلع التموينية بالاشتراك في تأسيس شركة للنقل البحري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس إنه وافق على مشروع قرار يسمح للهيئة العامة للسلع التموينية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للنقل البحري لنقل كافة أنواع السلع داخل مصر وخارجها. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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