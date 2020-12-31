شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد عام 2020 و«اتكلم عربي».. «الهجرة» تصدر عددًا خاصًا من مجلة «مصر معاك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العدد الرابع والعشرين من مجلة «مصر معاك»، في ختام عام 2020 الحافل بالأحداث والتحديات، حيث حرصت الوزارة على أن يحمل طابعًا خاصًا، فرصدنا أبرز ما قدمته الوزارة على مدار العام، كما نستعرض مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وكذلك ما وصلت إليه مبادرة «شباب الدارسين بالخارج».

ويضم العدد أيضًا، تفاصيل انطلاق الندوتين الحواريتين الثانية والثالثة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بمشاركة نخبة من خبرائنا حول العالم، حيث ناقشت إحداهما مستقبل صناعة الغزل والنسيج المصرية، والأخرى توطين صناعة السيارات في مصر.

ورصدنا تعاون وزارة الهجرة مع شركائها في إطار مبادرتي «مراكب النجاة و»نورت بلدك«والذي أثمر عن إطلاق منصة «بداية ديجيتال» لتدريب الشباب والعائدين من الخارج، إلى جانب رسائل معالي وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.

والمجلة متاحة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/38LBTyE