شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزرافات «المشؤوم» بحديقة الحيوان: شهد واقعة انتحار من قبل (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حادث وفاة الزرافة الذكر زيزو القادم من جنوب أفريقيا قبل أيام في بيت الزرافات، الخميس، بعد إصابته بصدمة رئوية نتيجة الطقس البارد التي تمر بها البلاد، حسب أحد المصادر داخل حديقة حيوان الجيزة،ليست الحادثة الأولى من نوعها في بيت الزرافات «المشئوم» بحديقة حيوان الحيزة.

فقبل سبع سنوات تقريبا جاءت الأخبار من حديقة الحيوان بالجيزة تفيد بوفاة الزرافة «روكا» بعد تعلق رأسها في السلة المثبتة على شجرة داخل القفص، والخاصة بإطعام الزرافات، ما أدى إلى اختناقها، عفندما علقت رأس الزرافة في سلة الطعام حاول الحراس التدخل لتخليصها، إلا أن الزرافتين الأخريين انتابتهما حالة من الهياج الشديد بسبب الحراس مما حال دون تخليص رأس الزرافة من سلة الطعام وأدى بالتالي إلى وفاتها.

وقد أصدرت الوزارة بيانًا حينها أفادت فيه بنفوق إحدى إناث الزرافات الموجودة ب حديقة الحيوان، وأن الأطباء البيطريين بالحديقة قد بذلوا جهودًا مضنية في محاولة إنعاش القلب والتنفس، ولكنهم لم يتمكنوا من ذللك فنفقت الزرافة .

وتعتبر هذه الزرافة إحدى ثلاث زرافات وصلت إلى الحديقة في يوليو 2012، مستوردة من جنوب إفريقيا بواسطة المورد أشرف عنبة، بتكلفة بلغت مليونًا ونصف المليون دولار.

وكشفت مصادر رسمية بالحديقةحينها أن الحادث هو واقعة انتحار بسبب «مشاكسات» الزوار، وحاول أطباء الحديقة إنقاذ الزرافة البالغة من العمر 3 أعوام بعد أن صدمت نفسها بالأسياج الحديدية.

و أصدر وزير الزراعة وقتها، أيمن فريد أبوحديد، تعليماته بالشروع في التحقيق بحادثة «انتحار زرافة»، وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة و«إحالة المقصرين للتحقيق».

من جانبها شكلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية في الوزارة لجنة لتقصي الحقائق والبت في ملابسات«انتحار» الزرافة «روكا»، والنظر في الأوضاع التي تعيش فيها الزرافات والأماكن المخصصة لها، وما إن كانت تتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الحيوان.

وشهد عام 2016 نفوق مولود الزرافة وفشله في تخطى مرحلة الخطورة التي تصل إلى 30 يومًا بعد ميلاده، بسبب رفض أمه «سونسن» إرضاعه، عقب ولادته بيومين، وأطلق عليه اسم «عزيز»، كناية عن مدى اعتزاز الحديقة به، وذلك بعد خلو بيت الزرافات من المواليد لأكثر من 30 عامًا، ونفوق الزرافة «روكا» التي تم استيرادها من جنوب أفريقيا، وآخرها نفوق ذكر الزرافة «ياسو»، ويُعدّ بيت الزرافات من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار، خاصة الأطفال، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذي يجعلها أطول الحيوانات البرية، وأبرز خصائصها عنقها وقوامها فارع الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها 9 أنواع، وتنتشر في تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.