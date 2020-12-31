شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعلى للإعلام يهنئ المصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين؛ التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وتمنى جبر أن يكون العام الجديد عام بركة وأمن وسلام لمصر؛ سائلا الله سبحانه أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى الإعلام؛ عن تمنياته الخالصة بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصر بالخير والرخاء، وأن يتحقق في العام الجديد ما يتطلع له شعبها الأبي من تقدم وازدهار.