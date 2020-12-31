شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يصرف إعانة مالية عاجلة لكفيف وزوجته (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي صرف إعانة مالية وبعض المساعدات العينية لمواطن كفيف وزوجته من ناحية مليج التابعة لمركز شبين الكوم وذلك نظراً لظروفهم الاجتماعية والصحية ، جاء ذلك خلال إستقباله لهم بمكتبه بالديوان العام ، يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر إحتياجاً وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .

كما وجه المحافظ مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام بتوفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لابنهما " أحمد " باعتباره العائل الوحيد للأسرة والمكونة من 3 أفراد وليس لديهم مصدر دخل يساعدهم على تحمل أعباء الحياة اليومية .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم ، مؤكداً علي حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالى المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام فى إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوى الظروف الانسانية .