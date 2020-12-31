شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: استكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارًا من الثاني من يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارًا من الثاني من يناير المقبل، حسبما ذكرت «إكسترا نيوز». كما وجه الرئيس السيسي أن تكون الإجازة من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبلين. كذلك، وجه الرئيس بإجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام في حالة استقرار أعداد الإصابات بكورونا أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني.

كان الرئيس قد وجه بإجراء امتحان المرحلة الثانوية «أولى وثانية» من المنزل بنظام التابلت. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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