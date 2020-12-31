شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يشهد ختام فعاليات معرض الكتاب بصحارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان اليوم الخميس، ختام فاعليات معرض الكتاب بالجامعة يرافقه الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ونجوي أحمد سيد مدير عام فرع الثقافة بأسوان والمقام بكلية الزراعة بالحرم الجامعي بصحارى .

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أن المعرض شهد في يومه الأخير اقبالا غير متوقعا من الطلاب بمختلف الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، وإقبال كبير من الجمهور الخارجي لاقتناء الكتب في مختلف العلوم، حيث يتميز معرض الكتاب لهذا العام بتنوع دور النشر التي تصل إلى 20 دار نشر وضم معرض الكتاب 150 عنوان ما بين أدبي وثقافي وطبي وفي مختلف علوم الثقافة والفنون والأدب.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب، أن أسعار الكتب كانت في متناول الجميع ومناسبة لمختلف الفئات العمرية.

وأشار الدكتور أيمن عثمان إلى أهمية إقامة معرض الكتاب بجامعة أسوان التي تمثل منارة الثقافة وداعمه للتنمية المستدامة في ظل إعلان محافظة أسوان عاصمة للثقافة والاقتصاد والشباب الإفريقي والعربي ويعد فرصة طيبة لاقتناء الكتب والإطلاع وتوفير مشقة البحث عن الكتاب وتحمل معانة السفر .