شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 98 سيارة مخالفة وتغريم سائقيها لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق، والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة ، والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مشيراً إلى أنه تم ضبط ٩٨ سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ، ورحلات وتاكسي عداد، وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف ، بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين ، وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وقال عبده سالم ، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ، إنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق ، أسفرت عن ضبط ٩٨ سيارة مخالفة ، وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 ، بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.