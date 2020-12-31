شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المنطقة الصناعية والمجمع الصناعي بالبغدادي خلال عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت منطقة البغدادى الصناعية بيانا حول أهم الأعمال التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ وعدد القطع التي تم تسليمها للمستثمرين وعدد المصانع والمجمع الصناعى الجديد.

وصل عدد المستثمرين الذين تم تسليم قطع أراضي لهم بالمنطقة الصناعية بالبغدادي 102 مستثمر لإنشاء مصانع تعمل في صناعات الإسفنج وتجفيف التمور والتعبئة والتغليف وتشكيل المعادن والرخام والجرانيت والسلك المعدنى والأدوات الكهربائية وصناعة الأثاث والمواد الغذائية وعدد من الصناعات الأخرى الصديقة للبيئة.

كما وصل عدد رخص البناء بالمنطقة التي صدرت من الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى 78 رخصة بناء، وجاري تنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد 70 مصنعا، من بينهم 15 مصنعا في قيد التشغيل وسيتم افتتاحهم قريبا. وتم الإنتهاء من أعمال إنشاء المجمع الصناعي بمنطقة البغدادي، المقام على مساحة 49،17 فدان تقريبا، ويضم 206 وحدة، بمساحة 384م نموذج «أ»، ومساحة 432م نموذج «ب»، لمشروعات القطاعات الصناعية «هندسية وغذائية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة»، وقد تم طرح كراسات الشروط للـ 206 وحدة بنظام التمليك أو الإيجار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمع صناعي جديد بمحافظات الوجه البحري والصعيد تشمل 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق.