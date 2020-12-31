شكرا لقرائتكم خبر عن 15.6 مليون جنيه حصيلة بيع 5 محلات و3 وحدات إدارية بمنطقة الـ 800 فدان في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عادل النجار ، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة ، بأنه تم بيع ٥ محلات تجارية و٣ وحدات إدارية ومهنية بسنتر قطاع ج بمنطقة ٨٠٠ فدان ، وذلك في جلسة المزاد العلني، حيث بلغت القيمة البيعية للمحلات والوحدات الإدارية بإجمالي ١٥ مليونا وستمائة واثنين وسبعون ألف جنيها.

وأوضح «النجار» رئيس الجهاز بأن سعر متر البيع للمحال التجارية تراوح بين ٥٤ ألف جنيها وحتى ٨١ ألف جنيها للمتر المسطح .

بينما تراوح سعر متر البيع للوحدات الإدارية والمهنية بين ٢٠ الف وخمسمائة جنيها حتي ٢٤ الف وخمسائة جنيها .

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة ( بيع وصيانة موبايلات - عطارة - مقلة - حدايد وبويات - أدوات منزلية ومنظفات)

بينما تم طرح الوحدات الادارية والمهنية بأنشطة(لغات وترجمة - مكتب سياحة - استيراد وتصدير).

حضر جلسة المزاد ممثلو الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.