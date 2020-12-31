شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإلزام شركات السياحة بعدم ارسال السائحين بشكل جماعي لإجراء تحليل PCR والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عدد من العاملين بالقطاع السياحي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالتدخل بالزام شركات السياحة بعدم ارسال السائحين التابعين لهم بشكل جماعي لمعمل الغردقة لإجراء تحليل pcr لفيروس كورونا، وارسال السائحين على دفعات ما بين ٢٠ إلى ١٥ سائح كل ساعة، وذلك لعدم تكدس السائحين لعدة ساعات أمام المعمل حتي يصلوا لدورهم.

شهد محيط المعمل المشترك التابع لوزارة الصحة بمدينة الغردقة تكدسا من العشرات من السائحين الفرنسيين لإجراء تحليل pcr لبيان إصابتهم من فيروس كورونا من عدمه، وذلك قبل مغادرتهم للغردقة ب72 ساعة، تمهيدا لإصدار شهادة بنتائج التحليل، حيث قامت السيارات التابعة لإحدى شركات السياحة بنقل السائحين من فنادقهم بشكل جماعي للمعمل المشترك، واصطف السائحون منذ الصباح في طابور طويل في انتظار أخذ المسحة منهم وإجراء التحليل لهم.

وأكد أحد المرافقين للسائحين أن شركة الطيران طلبت من شركة السياحة إجراء مسحة للسائحين قبل مغادرتهم للغردقة، وأن السائحين سيغادرون بعد ٤٨ ساعة بعد قضاء ليلة رأس السنة الجديدة مع أسرهم، وأن الشركة ارسلت السائحين بشكل جماعي.

وأكد مسؤولو الصحة بالبحر الأحمر، أن المسحة يستغرق أخذها وتسجيل البيانات وسداد الرسوم ما بين ٣ إلى ٥ دقائق، وأن سبب التكدس أمام المعمل قيام شركة السياحة بإرسال السائحين في توقيت واحد وبشكل جماعيز

كانت إحدى شركات الطيران قد اشترطت على شركات السياحة إجراء تحليل pcr للسائحين المغادرين بسلبي كورونا قبل المغادرة بـ٧٢ ساعة.