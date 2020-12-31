شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الأقصر يتفقد سير العمل بمتحف التحنيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر بجولة داخل متحف التحنيط بمدينة الأقصر تفقد خلالها سير العمل.

وتجول نائب المحافظ في المتحف حيث استمع لشرح مفصل من مدير المتحف عن تاريخ المتحف وأقسامه وما يحتوي عليه من قطع أثرية فرعونية نادرة، وكذلك الأدوات التي كان يستخدمها المصري القديم للقيام بعملية التحنيط .

وأكد نائب المحافظ على أهمية الحفاظ على مقتنيات المتحف وعرضها بشكل جمالي ومميز لإبهار الزائرين، لافتا إلى أن المتحف يعد من أهم المتاحف المصرية التي تضم القطع الأثرية النادرة التي توثق مراحل مهمة في تاريخ القدماء المصريين.