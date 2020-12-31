شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: تدريب ذوي الهمم على المشاركة في الحياة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته على قيام كلية السياسة والاقتصاد بمبادرة تدريب مجموعة من ذوي الهمم على المشاركة في الحياة السياسية من خلال المشاركة في انتخابات المحليات القادمة وتعريفهم بأساسيات الإدارة المحلية بالتعاون مع كلية ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة، جاء ذلك بحضور نواب الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأضاف رئيس الجامعة أن تلك المبادرة تأتى في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين إدارة التنمية المحلية والمجلس القومي للإعاقة وفي إطار السماح بتمثيل ذوي الهمم من قبل قانون الإدارة المحلية تمثيلاً مناسباً على أن يقوم بالتدريب متخصصين من أساتذة الكليتين ونخبة من ممارسي العمل السياسي.