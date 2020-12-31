شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الدقهلية» تنعي شهيد جديد توفي متأثرا بكورونا ليرتفع العدد لـ 50 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابه الأطباء بالدقهليه، اليوم، وفاة الدكتور فايز فهمي نوار، استشاري الجراحه بميت غمر، والذي توفي متأثرا بإصابته بكورونا.

وقال الدكتور أسامه الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية: «إن الطبيب أصيب بفيروس كورونا وقامت أسرته بنقله لمستشفى خاص بالقاهرة لعزله بها ولكن حالته تدهورت وتوفي صباح اليوم ليصبح الشهيد رقم 50 من أبناء نقابة أطباء الدقهلية الذين توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا».

وشدد نقيب الأطباء على الأطقم الطبية بضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع المرضى والإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس خلال العمل والتعامل مع جميع المرضى بمختلف الأقسام.

وأشار إلى ضم الدكتور فايز نوار للوحة الشرف التي أعدتها نقابة اطباء الدقهلية لتضم شهداء الواجب في معركة كورونا.