شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع غلق دور المناسبات ومنع الأسواق العشوائية وحفلات رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، التي أقرتها الدولة والتي تأتي على رأسها عدم السماح بإقامه الأفراح بالقاعات المغلقة والأسواق العشوائية والإسبوعية، وغلق دور المناسبات وعدم إقامة سرادقات العزاء وحفلات رأس السنه، ومتابعه مواعيد غلق المحال العامة، والتأكد من التزام المطاعم والمنشأت بـ 50% فقط من الطاقة الاستيعابية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وأكد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين بتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحد من التجمعات، مشيراً إلى أن الموجه الحالية من الفيروس تشهد ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بالمحافظة بالمقارنة بالموجه الأولى في حاله الذروة .

جاءت توجيهات المحافظ خلال اللقاء الذي عقدة مع رؤساء الأحياء والمراكز، والتي وجه خلالها بسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة وإنهاء الإجراءات الخاصة بها فور استيفائها للشروط مع إنهاء الحصر الدوري للطلبات وتسجيلها اليكترونياً لسهولة التعامل مع بيانات راغبي التصالح من المواطنين نظرا لارتفاع الطلبات التي تم استقبالها والتي بلغت 197 ألف طلب .

كما أكد على أن المحافظة تكثف من استعداداتها لاستقبال الفرق الدولية المشاركة في بطوله كأس العالم لكرة اليد، مؤكدا على رفع كفاءة الطرق والمحاور المحيطة بملاعب التدريب وفنادق الإقامة للفرق بما يضمن الظهور بالشكل اللائق .

وأشار «راشد» غلى أنه وفقا للقانون فسوف يتم تطبيق غرامة على الشركات المقصرة في أعمال النظافة أو على إلقاء القمامة بغير الأماكن المخصصة لها من المواطنين، كما دعا رؤساء الأحياء والمراكز بالتفكير خارج الصندوق بالعام الجديد وبحث سبل تحسين الحالة المرورية بنطاق إداراتهم من خلال رصد المحاور المرورية التي بحاجه إلى تطوير لإستيعاب الحركة المرورية المستقبلية، مشيراً إلى حرص الدولة على تطوير منظومة الطرق .

كما أكد على التنسيق مع أجهزة المرافق والتسهيل عليهم في أداء عملهم لتوفير المحطات اللازمة لتزويد المركبات بالغاز الطبيعي بالقطاعات المستهدفة، مؤكداً على ضرورة تحفيز وتوعية قائدي المركبات بسرعة تحويل مركباتهم للعمل بالغاز الطبيعي، لما لها من فوائد بيئية ومادية على الفرد والمجتمع، وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في إحلال الغاز الطبيعى بدلاً من البنزين والسولار لتشغيل المركبات .